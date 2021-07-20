Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований - это письменный документ, который по своей сути является "допроверочным" аналогом предписания.

В 2026 году активно приходят предостережения компаниям, которые оформили лицензии МЧС в 2023, 2020, 2017, 2014 годах.

Предостережение направляется и в случае, если нарушение требований пожарной безопасности не причиняет вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, безопасности государства, а также не создает угрозу причинения такого вреда. В противном случае проводится внеплановая проверка.

Если у вашей компании не было смены адреса местонахождения или иных изменений в ЕГРЮЛ, то раз в три года вы будете получать письмо с предостережением о прохождении процедуры соответствия лицензионным требованиям.

При не выполнении условий предостережения компания рискует получить наказание в виде крупных денежных штрафов и приостановления деятельности компании до устранения нарушения!

Если Вы получили данное предостережение, то обращайтесь в нашу компанию.