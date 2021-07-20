Пожарная лицензия МЧС
Пожарная лицензия МЧС. Кому необходима?
Лицензия бывает двух типов:
- Для организаций, специализирующихся на устранении возгораний в жилых массивах и на объектах промышленного, коммерческого и другого предназначения.
- Для компаний, специализирующихся на монтаже оборудования, обеспечивающего пожарную безопасность, а также на его поддержании в работоспособном состоянии и восстановлении в случае поломки.
Основные направления, по которым требуется получить лицензию МЧС России:
- проектирование в сфере систем пожарной безопасности и реализация проектов;
- монтаж техники для удаления дыма, различных устройств контроля и уведомления;
- работы по отделке строительных объектов негорючими материалами;
- установка и обслуживание индивидуальных средств защиты и устранения возгораний;
- монтаж устройств для ликвидации возгораний, а также поддержание их в работоспособном состоянии.
Оборудование для получения лицензии МЧС
Весы
Секундомер
Рулетка
Анемометр
Барометр-анероид
Дифференциальный манометр
Толщиномер магнитный
Штангенциркуль
Люксметр-яркомер
Шумомер
Мультиметр-мегаомметр
Микроманометр с приемником статического и динамического давления
Краскораспылитель электрический
Мановакуумметр
Манометр
Термогигрометр
Опрессовочный насос
Компрессор
Ультразвуковой дефектоскоп
Осциллограф
Этапы работ
1 день
Знакомство, консультация, договор
1 день
Закрепление менеджера клиентского сервиса, сбор документов
14 дней
Подача заявления на Госуслуги для получения лицензии, отправка оборудования, выезд специалиста для проверки
15 день
Получение лицензии
15 дней - лицензия готова!
Стоимость получения лицензии МЧС
- ваш регион;
- количество и виды заявленных работ;
- имеются ли в штате специалисты и необходимый опыт работ;
- имеется ли необходимое оборудование.
У нас 20 готовых предложений. Подберем решение вопроса исходя из вашей ситуации
|
Орган лицензирования
|
Выдача лицензии в области пожарной безопасности осуществляется МЧС Российской Федерации и ее региональными центрами.
|
Область действия
|
Территория Российской Федерации.
|
Срок действия лицензии
|
БЕССРОЧНО.
|
Стоимость получения
|
от 70 000 руб. до 200 000 руб.
|
Госпошлина на предоставление лицензии
|
7 500 руб.
|
Государственная пошлина за переоформление
|
3 500 руб.
|
Срок оформления
|
10 дней с момента подачи документов
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Кейсы компании
Список документов для получения лицензии МЧС
Для получения лицензии МЧС потребуется предоставить копии следующих документов:
- карточка организации с полными реквизитами;
- договор аренды помещения по юридическому адресу или свидетельство о собственности;
- кадровые документы специалистов, заявленных для выполнения лицензируемых видов деятельности:
- копии документов об образовании и квалификации (дипломы, удостоверения о повышении квалификации);
- копии трудовых книжек или выписок из СТД-Р, подтверждающих стаж работы по профилю;
- копии трудовых договоров и должностных инструкций.
В случае отсутствия каких-либо документов специалисты компании «АльфаКонсалтинг» помогут в их подготовке и оформлении.
Если каких-либо документов не хватает, сотрудники АльфаКонсалтинг помогут с их оформлением.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ по лицензии МЧС о недопустимости нарушения об обязательных требований
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований - это письменный документ, который по своей сути является "допроверочным" аналогом предписания.
В 2026 году активно приходят предостережения компаниям, которые оформили лицензии МЧС в 2023, 2020, 2017, 2014 годах.
Предостережение направляется и в случае, если нарушение требований пожарной безопасности не причиняет вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, безопасности государства, а также не создает угрозу причинения такого вреда. В противном случае проводится внеплановая проверка.
Если у вашей компании не было смены адреса местонахождения или иных изменений в ЕГРЮЛ, то раз в три года вы будете получать письмо с предостережением о прохождении процедуры соответствия лицензионным требованиям.
При не выполнении условий предостережения компания рискует получить наказание в виде крупных денежных штрафов и приостановления деятельности компании до устранения нарушения!
Если Вы получили данное предостережение, то обращайтесь в нашу компанию.Я получил предостережение
1 млрд рублей*
Составили потери застройщиков в 2023 году в ходе работы с недобросовестными подрядчиками в сфере получения лицензии МЧС.
Виды деятельности и работы для которых необходима лицензия МЧС в 2026 году:
|Наименование работ (до 01.03.2022)
|Наименование работ (с 01.03.2022) — изм. п. 5-6 (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.07.2021 N 1223)
|
1. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
|
1. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
|
2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
|
2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
|
3. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
|
3. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
|
4. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
|
4. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
|
5. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
|
5. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.
(п. 5 в ред. ПП РФ от 20.07.2021 N 1223)
|
6. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.
|
6. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
(п. 6 в ред. ПП РФ от 20.07.2021 N 1223).
|
7. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
|
7. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
|
8. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах.
|
8. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах
|
9. Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.
|
9. Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.
|
10. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения.
|
10. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения.
Купить лицензию МЧС
Мы не продаем лицензии МЧС, но уже более 648 клиентов нашей компании уже получили помощь в получении лицензии МЧС и остались довольны сотрудничеством с нами. Мы всегда готовы помочь той или иной организации – список наших услуг довольно велик, и в него входят:
- подготовка и сбор документации, а также анализ документов клиента на предмет соответствия необходимым нормам;
- помощь в подборе штата, обучение Ваших сотрудников необходимым знаниям;
- аренда оборудования;
- сопровождение проверок МЧС;
- подробные консультации по любым видам вопросов, связанных с лицензией МЧС и этапами ее получения.
Гарантия окупаемости
Преимущества лицензии МЧС под ключ
Оформление выдачи лицензии МЧС РФ законным путем приносит организации ряд преимуществ:
- Участие в тендерах на льготных условиях, что увеличивает возможность получения профильных госзаказов.
- Повышение конкурентоспособности предприятия и доверия к нему со стороны партнеров и заказчиков благодаря демонстрации готовности работать на правовой основе.
- Отсутствие страха перед внезапным инспектированием и упрощение прохождения плановых проверок надзорных органов.
Проверить подлинность лицензии МЧС можно по ее регистрационному номеру в реестре ведомства .
|Самостоятельное получение:
|Лицензия под ключ:
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Нужно разобраться с большим объёмом информации;
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Консультации экспертов по вопросам, связанным с подготовкой к лицензированию;
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Подготовить сведения и сопроводительные документы для подачи заявления;
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Предоставление образца заявления;
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Пройти порядок проверки соискателя и лецензиата;
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Бесплатная проверка собранной документации;
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Проделанная работа не гарантирует успешного результата;
|
Выявление несоответствий с рекомендациями по их устранению;
|Погрешности и описки могут обернуться отказом и потерей гос. пошлины.
|Формирование, опись и сдача пакета документов в соответствующий орган лицензирования;
|Получение и передача лицензии МЧС заявителю в день ее выдачи.
Действующее отечественное законодательство в области пожарной безопасности сложно назвать простым и понятным. Дополнительные сложности нередко вызывает частое внесение изменений, большая часть которых направлена на ужесточение требований к потенциальным соискателям лицензии МЧС.
Именно поэтому самостоятельное оформление разрешительной документации достаточно часто приводит к различным проблемам. Можно выделить три из них, которые заслуженно считаются самыми распространенными:
Сотрудничество с нашей компанией – это простой и доступный способ решить все перечисленные выше проблемы, причем в комплексе. Работа с профессионалами предоставляет клиентам сразу несколько существенных преимуществ, в числе которых:
Наша команда
Презентация компании
Для этих компаний получение различной разрешительной документации теперь не проблема.
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