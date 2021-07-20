Пожарная лицензия МЧС

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Пожарная лицензия МЧС. Кому необходима?

Лицензия бывает двух типов:

  1. Для организаций, специализирующихся на устранении возгораний в жилых массивах и на объектах промышленного, коммерческого и другого предназначения.
  2. Для компаний, специализирующихся на монтаже оборудования, обеспечивающего пожарную безопасность, а также на его поддержании в работоспособном состоянии и восстановлении в случае поломки.

Основные направления, по которым требуется получить лицензию МЧС России:

  1. проектирование в сфере систем пожарной безопасности и реализация проектов;
  2. монтаж техники для удаления дыма, различных устройств контроля и уведомления;
  3. работы по отделке строительных объектов негорючими материалами;
  4. установка и обслуживание индивидуальных средств защиты и устранения возгораний;
  5. монтаж устройств для ликвидации возгораний, а также поддержание их в работоспособном состоянии.

Оборудование для получения лицензии МЧС

Весы

Секундомер

Рулетка

Анемометр

Барометр-анероид

Дифференциальный манометр

Толщиномер магнитный

Штангенциркуль

Люксметр-яркомер

Шумомер

Мультиметр-мегаомметр

Микроманометр с приемником статического и динамического давления

Краскораспылитель электрический

Мановакуумметр

Манометр

Термогигрометр

Опрессовочный насос

Компрессор

Ультразвуковой дефектоскоп

Осциллограф

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Этапы работ

1 день

Знакомство, консультация, договор

1 день

Закрепление менеджера клиентского сервиса, сбор документов

14 дней

Подача заявления на Госуслуги для получения лицензии, отправка оборудования, выезд специалиста для проверки

15 день

Получение лицензии

Получить лицензию

15 дней - лицензия готова!

Стоимость получения лицензии МЧС

  • ваш регион;
  • количество и виды заявленных работ;
  • имеются ли в штате специалисты и необходимый опыт работ;
  • имеется ли необходимое оборудование.

У нас 20 готовых предложений. Подберем решение вопроса исходя из вашей ситуации

Орган лицензирования

Выдача лицензии в области пожарной безопасности осуществляется МЧС Российской Федерации и ее региональными центрами.

Область действия

Территория Российской Федерации.

Срок действия лицензии

БЕССРОЧНО.

Стоимость получения

от 70 000 руб. до 200 000 руб.

Госпошлина на предоставление лицензии

7 500 руб. 

Государственная пошлина за переоформление

3 500 руб.

Срок оформления

10 дней с момента подачи документов

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При первом звонке проводим анализ ситуации, прогнозируем дату получения лицензии и оберегаем от ошибок
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Кейсы компании

Список документов для получения лицензии МЧС

Для получения лицензии МЧС потребуется предоставить копии следующих документов:

  • карточка организации с полными реквизитами;
  • договор аренды помещения по юридическому адресу или свидетельство о собственности;
  • кадровые документы специалистов, заявленных для выполнения лицензируемых видов деятельности:
  • копии документов об образовании и квалификации (дипломы, удостоверения о повышении квалификации);
  • копии трудовых книжек или выписок из СТД-Р, подтверждающих стаж работы по профилю;
  • копии трудовых договоров и должностных инструкций.

В случае отсутствия каких-либо документов специалисты компании «АльфаКонсалтинг» помогут в их подготовке и оформлении.

Если каких-либо документов не хватает, сотрудники АльфаКонсалтинг помогут с их оформлением.

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ по лицензии МЧС о недопустимости нарушения об обязательных требований

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований - это письменный документ, который по своей сути является "допроверочным" аналогом предписания.

В 2026 году активно приходят предостережения компаниям, которые оформили лицензии МЧС в 2023, 2020, 2017, 2014 годах.

Предостережение направляется и в случае, если нарушение требований пожарной безопасности не причиняет вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, безопасности государства, а также не создает угрозу причинения такого вреда. В противном случае проводится внеплановая проверка.

Если у вашей компании не было смены адреса местонахождения или иных изменений в ЕГРЮЛ, то раз в три года вы будете получать письмо с предостережением о прохождении процедуры соответствия лицензионным требованиям.

При не выполнении условий предостережения компания рискует получить наказание в виде крупных денежных штрафов и приостановления деятельности компании до устранения нарушения!

Если Вы получили данное предостережение, то обращайтесь в нашу компанию.
Я получил предостережение

1 млрд рублей*

Составили потери застройщиков в 2023 году в ходе работы с недобросовестными подрядчиками в сфере получения лицензии МЧС.

*по нашей собственной статистике

Виды деятельности и работы для которых необходима лицензия МЧС в 2026 году:

Наименование работ (до 01.03.2022) Наименование работ (с 01.03.2022) — изм. п. 5-6 (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.07.2021 N 1223)

1. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

1. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

3. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

3. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

4. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

4. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

5. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

5. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.

(п. 5 в ред. ПП РФ от 20.07.2021 N 1223)

6. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.

6. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

(п. 6 в ред. ПП РФ от 20.07.2021 N 1223).

7. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

7. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

8. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах.

8. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах

9. Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.

9. Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.

10. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения.

10. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения.

Купить лицензию МЧС

Мы не продаем лицензии МЧС, но уже более 648 клиентов нашей компании уже получили помощь в получении лицензии МЧС и остались довольны сотрудничеством с нами. Мы всегда готовы помочь той или иной организации – список наших услуг довольно велик, и в него входят:

  • подготовка и сбор документации, а также анализ документов клиента на предмет соответствия необходимым нормам;
  • помощь в подборе штата, обучение Ваших сотрудников необходимым знаниям;
  • аренда оборудования;
  • сопровождение проверок МЧС;
  • подробные консультации по любым видам вопросов, связанных с лицензией МЧС и этапами ее получения.
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Гарантия окупаемости

1 упущенный день - 1 упущенный контракт!
Подробнее о сроках окупаемости расскажет наш специалист

Преимущества лицензии МЧС под ключ

Оформление выдачи лицензии МЧС РФ законным путем приносит организации ряд преимуществ:

  • Участие в тендерах на льготных условиях, что увеличивает возможность получения профильных госзаказов.
  • Повышение конкурентоспособности предприятия и доверия к нему со стороны партнеров и заказчиков благодаря демонстрации готовности работать на правовой основе.
  • Отсутствие страха перед внезапным инспектированием и упрощение прохождения плановых проверок надзорных органов.

Проверить подлинность лицензии МЧС можно по ее регистрационному номеру в реестре ведомства .

Самостоятельное получение: Лицензия под ключ:

Нужно разобраться с большим объёмом информации;

Консультации экспертов по вопросам, связанным с подготовкой к лицензированию;

Подготовить сведения и сопроводительные документы для подачи заявления;

Предоставление образца заявления;

Пройти порядок проверки соискателя и лецензиата;

Бесплатная проверка собранной документации;

Проделанная работа не гарантирует успешного результата;

Выявление несоответствий с рекомендациями по их устранению;
 Погрешности и описки могут обернуться отказом и потерей гос. пошлины. Формирование, опись и сдача пакета документов в соответствующий орган лицензирования;
  Получение и передача лицензии МЧС заявителю в день ее выдачи.
проблемы клиента
Возможные проблемы самостоятельного получения лицензии МЧС

Действующее отечественное законодательство в области пожарной безопасности сложно назвать простым и понятным. Дополнительные сложности нередко вызывает частое внесение изменений, большая часть которых направлена на ужесточение требований к потенциальным соискателям лицензии МЧС.

Именно поэтому самостоятельное оформление разрешительной документации достаточно часто приводит к различным проблемам. Можно выделить три из них, которые заслуженно считаются самыми распространенными:

Несоответствие требованиям
Невыполнение установленных нормативно-правовой базой требований. Это стало основанием для отказа в выдаче лицензий более половины наших клиентов, пытавшихся сначала пройти процедуру самостоятельно.
Ошибки в сборе документов
Некомплектность предоставленной документации. Получение пожарной лицензии МЧС предусматривает сбор и передачу достоверной информации в тексте заявления, а также демонстрация их на проверке. Отсутствие или неправильное оформление даже одного из них нередко выступает причиной для отказа в лицензировании.
Бумажные проволочки
Затягивание процедуры получения лицензии. Ошибки в составлении документов, невыполнение каких-либо требований, попросту неправильное общение с государственными и контролирующими органами – все это далеко не полный перечень проблем, возникающих при отсутствии опыта и квалификации в области лицензирования. Их результатом становится увеличение сроков оформления разрешительного документа без какой-либо гарантии его получения.
Решение для клиента
Преимущества обращения в компанию АльфаКонсалтинг

Сотрудничество с нашей компанией – это простой и доступный способ решить все перечисленные выше проблемы, причем в комплексе. Работа с профессионалами предоставляет клиентам сразу несколько существенных преимуществ, в числе которых:

Многолетний опыт в лицензировании
Большой опыт практической работы в области лицензирования МЧС. Компания предоставляет услуги с 2014 года;
Компетентная команда
Специалисты имеют большой практический опыт, своевременно получают всю новейшую информацию в области лицензирования МЧС;
Сроки от 10 дней
Гарантия успешного получения лицензии МЧС по выгодной цене и в сжатые сроки. Минимальная продолжительность оформления разрешительного документа установлена на законодательном уровне и составляет от 10 дней. Сотрудничество с нами – это залог того, что указанный срок не будет превышен ни на одни сутки.

Наша команда

Рудкевич Дарина
Специалист договорного отдела
Муфазалова Милана
Специалист договорного отдела
Аитова Светлана
Специалист договорного отдела
Садыкова Лиана
Специалист договорного отдела
Салихова Гузель
Специалист договорного отдела
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Для этих компаний получение различной разрешительной документации теперь не проблема.

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Каримов Мурат, Основатель
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